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Тюменским школьникам предлагают пройти математическую олимпиаду на Яндекс.Учебнике

Общество, 09:04 25 августа 2022

ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив)

Школьники всех классов могут принять участие в математической олимпиаде. Её до 3 октября проводит образовательная платформа "Яндекс.Учебник", сообщает Министерство просвещения РФ.

Задания олимпиады объединяет общий сюжет. В формате познавательного приключения участники оказываются в ситуациях из современной реальности, где взрослые и дети всё чаще сталкиваются с технологиями: умными гаджетами, роботами-помощниками и беспилотными автомобилями. Чтобы решить такие задачи, им понадобится применить знания из разных сфер: математики, информатики, инженерии и робототехники.

Олимпиаду могут пройти все ученики, вне зависимости от уровня знаний. Для разных возрастов предусмотрено четыре уровня сложности. Время для прохождения задний не ограничено.

Важно знать, что школьники перед тем, как решат выполнить задания олимпиады, должны получить логин и пароль от ресурса от своего учителя.

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# математика , олимпиада

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