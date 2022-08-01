Тюменцы стали чаще сталкиваться с недобросовестными практиками в строительстве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жалобы на фирмы, которые брали деньги за услуги или товары, но фактически их не оказывали и приобретенное не поставляли, поступают жалобы в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ситуацию информационному агентству "Тюменская линия" прокомментировал начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Артем Никоза.

"В 2020 и 2021 годах таких ситуаций не было из-за ограничительного режима, в этом году пошли послабления, и вновь появились ситуации, которые мы рассматриваем как недобросовестные практики", — пояснил он.

В 2022 году в управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило 14 жалоб на ООО "Луч", оказывающее услуги по передаче строительных материалов и ООО "Правильный дом", занимающееся возведением конструкций. Потребители передавали деньги продавцам, после чего никаких действий исполнители не предпринимали.

"Мы подали два исковых заявления по ООО "Луч", одно удовлетворено, потребителю присудили семадесят две тысячи рублей, второе находится на рассмотрении. По ООО "Правильный дом" мы подали три иска, по одному в пользу потребителя присуждено восемдесят семь тысяч рублей", — рассказал Артем Никоза.

В пяти случаях потребители обратились в суд самостоятельно, три заявления удовлетворено, в пользу потребителей присудили 2,3 млн рублей.

"По двум этим организациям мы направляли материалы в полицию, чтобы была дана оценка по наличию мошеннических действий. Суд удовлетворил заявления, но вопрос в части получения денег остается сложным, на это может повлиять возбуждение уголовного дела", — отметил Артем Никоза.

Две жалобы поступило в региональное управление Роспотребнадзора на ООО "Сникер ритейл", с этой фирмой сложилась та же ситуация, что и с ООО "Луч" и ООО "Правильный дом", фирма используют такие же формы договоров.

Девять обращений поступило на компанию ООО "МП Строй". Подано восемь исков, семь уже удовлетворены, в пользу потребителей присуждено 38 млн 259 тыс. рублей. Директор фирмы сообщил потребителям, что денег у него нет. Возбуждено уголовное дело.

"Рекомендуем жителям Тюменской области вести себя настороженно, могут появляться новые подобные организации. Если стоит вопрос о больших расходах, сделках на сумму свыше ста тысяч рублей, нужно сначала проверить отзывы на фирму в интернете. Можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, мы можем дать рекомендации, как потребителю поступить. Если речь о больших суммах, стоит договариваться о том, что предварительная оплата будет небольшая, остальная часть — при передаче материала или по факту выполнения работ. Если продавец добросовестный, если у него есть оборотные средства, он пойдет на это", — порекомендовал Артем Никоза.

Телефон отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области +7 (3452) 20-31-11.

Вера Коршунова