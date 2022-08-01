Интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске

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Образовательные интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске 27 августа. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", сообщают организаторы.

Занятия проведут известные российские педагоги, которые поделятся не только знаниями, но и своим опытом работы в сфере образовательных практик. Ожидается, что в мастер-классах и лекциях примут участие 150 учителей Тобольска.

Образовательные интенсивы для учителей проводятся в рамках проекта "STEAM Школа" третий год. Спикерами интенсива станут: кандидат физико-математических наук Юрий Шандаров, клинический психолог, член Европейской ассоциации и Санкт-Петербургского общества транзактного анализа Марина Арапиди, руководитель кафедры математики московского инновационного образовательного учреждения "Хорошкола" Иван Меньшиков.

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