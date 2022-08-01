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Интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске

Общество, 09:40 25 августа 2022

администрация Тобольска во Вконтакте

Образовательные интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске 27 августа. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", сообщают организаторы.

Занятия проведут известные российские педагоги, которые поделятся не только знаниями, но и своим опытом работы в сфере образовательных практик. Ожидается, что в мастер-классах и лекциях примут участие 150 учителей Тобольска.

Образовательные интенсивы для учителей проводятся в рамках проекта "STEAM Школа" третий год. Спикерами интенсива станут: кандидат физико-математических наук Юрий Шандаров, клинический психолог, член Европейской ассоциации и Санкт-Петербургского общества транзактного анализа Марина Арапиди, руководитель кафедры математики московского инновационного образовательного учреждения "Хорошкола" Иван Меньшиков.

В формате практикума, математик, сотрудник Яндекс.Практикума, Екатерина Бирючева поделится секретами создания трехмерных моделей правильных многогранников из пластиковых трубочек и лески. Сотрудник Политехнического музея Максим Иванов популярно объяснит, что любой современный смартфон состоит из множества сложных компонентов - от камеры до датчиков ускорения и магнитного поля.

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# СИБУР , Тобольск , учителя , физика

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09:40 25.08.2022Интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске