Последствия учебного ДТП с погибшими и пострадавшими за час ликвидировали на трассе Тюмень - Екатеринбург

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокую готовность всех оперативных служб показали масштабные межведомственные и межрегиональные учения на границе Тюменской и Свердловской областей 24 августа. Такую оценку дал начальник ФКУ "Уралуправтодор" Андрей Жуков отработке действий по ликвидации последствий крупного ДТП на трассе Тюмень - Екатеринбург.

Напомним, что по легенде на 289-м км автодороги произошла массовая авария с участием фуры, бензовоза с нефтепродуктами и пассажирского автобуса. В спасении пострадавших и ликвидации последствий принимали участие сотрудники МЧС, ТОСЭР, ГИБДД и Центра медицины катастроф.

Всего в тренировке были задействованы более 70 человек личного состава и 32 единицы техники, включая вертолет для экстренной транспортировки пострадавшего. "Чтобы отработать алгоритм действий с привлечением максимального числа служб, было решено включить в легенду учений автобус с пассажирами", - отметил Андрей Жуков

В сборе с проезжей части нефтепродуктов применялась новейшая техника, а возгорание локализовали при помощи переносного устройства пожаротушения УДАВ-15, в кратчайшие сроки устранив угрозу распространения горения. В эвакуации получившего "травмы" водителя был задействован вертолет Ми-8: с высоты 30 м из него десантировались спасатели, закрепили пострадавшего в специальном переносном устройстве и подняли его на борт.

"Действия сотрудников ДПС были слаженными. Аварии, связанные с перекрытием трассы, в которых есть пострадавшие, а иногда, к сожалению, и погибшие - это повседневная работа наших сотрудников, которые оказываются на месте происшествия одними из первых. Именно от их оперативности и профессионализма зависит очень многое", - рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

По сценарию учений, водитель грузового полуприцепа MAN не справился с управлением и столкнулся с бензовозом, который двигался в попутном направлении. От удара бензовоз вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.

В результате по дороге разлилось загоревшееся топливо, возникла угроза взрыва. В учебном ДТП пять человек "погибли", 15 "получили травмы различной степени тяжести". Движение на трассе было полностью заблокированным, образовался затор. Специалисты организовали объезд места ДТП, а также проинформировали водителей о затрудненном движении и путях объезда.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил, что ситуация с происшествиями на дорогах остается напряженной. По его словам, только за первое полугодие 2022 года на трассе Екатеринбург - Тюмень произошло 49 ДТП, в них пострадали 60 и погибли 18 человек.

"Сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения остается приоритетной задачей, - добавил он. - Серьезный вклад в безопасность движения вносит разделение потоков, но мы никогда не исключим человеческий фактор. Поэтому подобные учения необходимы для своевременного и слаженного реагирования всех оперативных служб".

На проведение спасательных работ участникам учений потребовалось около часа. После эвакуации пострадавших на месте происшествия тяжелая техника расчистила дорожное покрытие и убрала поврежденную технику.

"К нашей радости задействовать вертолет во время реальных происшествий приходится не очень часто, - рассказал начальник МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. - Развитая дорожная сеть позволяет сегодня оперативно доставлять пострадавших в медучреждения автотранспортом".

В завершение учений участникам были вручены благодарственные письма. По итогам тренировки пройдут межведомственные и внутренние разборы и оценки действий каждого из задействованных ведомств, по их результатам будут приняты решения об усилении определенных направлений работы.

Николай Ступников