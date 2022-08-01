Школьники из 19 муниципалитетов Тюменской области скорректируют свои проекты на образовательном модуле

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Участники регионального проекта "Кадры будущего для регионов" - школьники из 19 муниципальных районов Тюменской области - примут участие в образовательном модуле в онлайн-формате 26 августа, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

Ранее муниципальные кураторы организовали для ребят профтуры и стажировки на предприятиях, чья деятельность перекликается с темой проекта. В течение месяца юноши и девушки "прокачивали" профессиональные и личные качества. Итогом интенсивной работы стало совершенствование проектов.

"В этом году ребята начали работать над созданием проектов в апреле. За это время в командах могли произойти изменения в составе участников и концепция проектов. Предстоящее мероприятие – последняя возможность внести корректировки и "отшлифовать" свою работу", - отметили организаторы.

На мероприятии эксперты в области социального проектирования дадут последние рекомендации участникам проекта.

Отметим, что финал регионального проекта "Кадры будущего для регионов" запланирован на октябрь 2022 года.