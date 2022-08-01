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В Заводоуковске определили место для строительства крытого ледового катка

Спорт, 18:11 24 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Земельный участок выбрали для крытого ледового катка в Заводоуковске. Корт появится в мкрн. Новый по ул. Широтной. Об этом рассказала глава округа Светлана Касенова во время прямого эфира, который прошел в группе ЦУР Тюменской области 24 августа.

"Сейчас разрабатываем документацию, ведем работу по привязке проекта к земельному участку. Проект типовой. Это значит, что будет быстрее и проще проходить государственную экспертизу", - сообщила Светлана Касенова.

Напомним, строительство объекта запланировано на 2023-2025 годы.

Виктория Макарова

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# Заводоуковск , каток

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