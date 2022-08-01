Для реабилитации детей-инвалидов в Тюменской области разработали новые стандарты услуг

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Новые стандарты услуг в зависимости от нарушений функций организма у детей-инвалидов разработали в Тюменской области. Также до 21 дня продлена продолжительность курса реабилитации, сообщает информационный центр правительства региона.

Данные услуги в регионе предоставляют Областной реабилитационный центр "Родник", Центр медицинской и социальной реабилитации “Пышма”, "Областной центр реабилитации инвалидов", "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Согласие" в Ишиме, "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в Тобольске, "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в с. Омутинское и "Детский психоневрологический дом-интернат".

Кроме этого, для родителей работает телефон горячей линии: 8 (3452) 670 - 770.

Напомним, пилотный проект по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов реализуется в области Министерством труда России со 2 июня.