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Уральские аграрии приступили к уборке урожая

Общество, 18:18 24 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 463 тыс. га убрали урожай уральские аграрии на 22 августа. Это 13% от посевной площади. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Намолочен 1 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем было в августе прошлого года. Урожайность по УФО - 21,6 центнера с га – это значительно выше показателей прошлого года.

Всего уральским аграриям предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 3,5 млн га.

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# Владимир Якушев , уборка урожая , урожай

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