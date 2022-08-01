Уральские аграрии приступили к уборке урожая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 463 тыс. га убрали урожай уральские аграрии на 22 августа. Это 13% от посевной площади. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Намолочен 1 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем было в августе прошлого года. Урожайность по УФО - 21,6 центнера с га – это значительно выше показателей прошлого года.

Всего уральским аграриям предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 3,5 млн га.