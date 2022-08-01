Более 350 миллионов рублей получили НКО Тюменской области с начала года на развитие науки и образования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

358 млн рублей на развитие проектов получили с начала 2022 года девять некоммерческих организаций Тюменской области в сфере высшего образования и науки, сообщает информационный центр регионального правительства.

Основные направления - это поддержка организаций, участвующих в деятельности Западно-Сибирского НОЦ, создание лабораторий и проведение научных исследований, а также реализация проектов-победителей региональных конкурсов.

Один из получателей гранта — проект обучения по программе дополнительного образования "Школа управления проектами в медицине и биотехнологиях". Его реализуют 14-17 декабря 2022 года.

В 2021 году гранты получили 9 некоммерческих организаций.