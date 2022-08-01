Газовики отключили злостного должника в Тюменском районе
Специалисты группы компаний " Газпром межрегионгаз Север" провели рейд по отключению от газоснабжения должников, проживающих в Тюменском районе. В ходе рейда они приостановили подачу газа владельцу коттеджа в дер. Зубарева. Сумма долга собственника домовладения превысила 100 тыс. рублей.
По словам начальника Калининского административного участка "Газпром газораспределение Север" Евгения Владимирова, домовладелец является постоянным должником.
"Проводим работы с привлечением землеройной техники, потому что отключающее устройство находится на территории потребителя, возможности попасть туда у нас нет. Решили найти на точке врезки подвод и отключить подачу ресурса", - пояснил эксперт.
Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" по Тюменской области Борис Хачатуров, на сегодняшний день отключение остается наиболее эффективной мерой для сбора задолженности за голубое топливо.
"Для нас отключение – не самоцель. Главное – собрать денежные средства и зайти в отопительный сезон без долгов", - подчеркнул руководитель.
С начала года, добавил он, 12 тыс. абонентов оплатили задолженность добровольно, до введения санкции ограничения, а 700 газовики были вынуждены отключить. Хачатуров напомнил, что те, кого специалисты газовой службы отключают, должны будут дополнительно оплатить услугу за отключение и подключение.
По словам регионального директора, отключение зависит от периода неуплаты, а не от суммы долга. Если оплата не поступает два месяца, сначала должнику звонят и напоминают об оплате, после, не менее чем за двадцать дней до отключения, направляют абоненту уведомление и только затем отключают.
Кстати, на долг начисляются пени в соответствии со ставкой рефинансирования. К примеру, есть абонент, у которого 120 тыс. рублей задолженности. И за предыдущие периоды у должника накопилась практически такая же сумма пени.
Борис Хачатуров отметил, что треть должников – это рецидивисты, которые не впервые уклоняются от оплаты. Всего же на сегодняшний день долг жителей Тюменской области перед компанией-поставщиком составляет более 46 млн рублей.
Поставка газа в областной столице и Тюменском районе прекращена 228 абонентам. До конца августа газовики посетят дома более 2 тыс. абонентов, накопивших внушительные суммы долга. Если они не заплатят за потребленный газ, то их отключат от его подачи.
Есть и такие должники, которые после отключения газа самовольно к нему подключаются. За подобное нарушение собственнику грозит ответственность вплоть до уголовной. В текущем году два абонента уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный отбор газа. Всего в регионе выявлено 70 подобных нарушений.
Специалисты напомнили, что даже когда к должнику приехали отключать газ, а он решил оплатить долг, то предусмотрено два варианта оплаты онлайн: сотруднику с кассовым аппаратом или через личный кабинет.
С начала года 9 тыс. 143 должника погасили задолженность полностью именно во время проведения рейда.
Тем абонентам, кто еще не произвел оплату и не собирается этого делать, в ведомстве посоветовали поторопиться, чтобы не остаться без газоснабжения к отопительному сезону.
Инна Кондрашкина