Газовики отключили злостного должника в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты группы компаний " Газпром межрегионгаз Север" провели рейд по отключению от газоснабжения должников, проживающих в Тюменском районе. В ходе рейда они приостановили подачу газа владельцу коттеджа в дер. Зубарева. Сумма долга собственника домовладения превысила 100 тыс. рублей.

По словам начальника Калининского административного участка "Газпром газораспределение Север" Евгения Владимирова, домовладелец является постоянным должником.

"Проводим работы с привлечением землеройной техники, потому что отключающее устройство находится на территории потребителя, возможности попасть туда у нас нет. Решили найти на точке врезки подвод и отключить подачу ресурса", - пояснил эксперт.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" региональный директор "Газпром межрегионгаз Север" ​по Тюменской области Борис Хачатуров, на сегодняшний день отключение остается наиболее эффективной мерой для сбора задолженности за голубое топливо.

"Для нас отключение – не самоцель. Главное – собрать денежные средства и зайти в отопительный сезон без долгов", - подчеркнул руководитель.

С начала года, добавил он, 12 тыс. абонентов оплатили задолженность добровольно, до введения санкции ограничения, а 700 газовики были вынуждены отключить. Хачатуров напомнил, что те, кого специалисты газовой службы отключают, должны будут дополнительно оплатить услугу за отключение и подключение.

По словам регионального директора, отключение зависит от периода неуплаты, а не от суммы долга. Если оплата не поступает два месяца, сначала должнику звонят и напоминают об оплате, после, не менее чем за двадцать дней до отключения, направляют абоненту уведомление и только затем отключают.

Кстати, на долг начисляются пени в соответствии со ставкой рефинансирования. К примеру, есть абонент, у которого 120 тыс. рублей задолженности. И за предыдущие периоды у должника накопилась практически такая же сумма пени.

Борис Хачатуров отметил, что треть должников – это рецидивисты, которые не впервые уклоняются от оплаты. Всего же на сегодняшний день долг жителей Тюменской области перед компанией-поставщиком составляет более 46 млн рублей.

Поставка газа в областной столице и Тюменском районе прекращена 228 абонентам. До конца августа газовики посетят дома более 2 тыс. абонентов, накопивших внушительные суммы долга. Если они не заплатят за потребленный газ, то их отключат от его подачи.

Есть и такие должники, которые после отключения газа самовольно к нему подключаются. За подобное нарушение собственнику грозит ответственность вплоть до уголовной. В текущем году два абонента уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный отбор газа. Всего в регионе выявлено 70 подобных нарушений.

Специалисты напомнили, что даже когда к должнику приехали отключать газ, а он решил оплатить долг, то предусмотрено два варианта оплаты онлайн: сотруднику с кассовым аппаратом или через личный кабинет.

С начала года 9 тыс. 143 должника погасили задолженность полностью именно во время проведения рейда.

Тем абонентам, кто еще не произвел оплату и не собирается этого делать, в ведомстве посоветовали поторопиться, чтобы не остаться без газоснабжения к отопительному сезону.

Инна Кондрашкина