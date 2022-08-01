Тобольский музей приглашает школьников отметить День знаний квестами и мастер-классами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Увлекательные квесты, творческие мастер-классы и интеллектуальные игры подготовил в День знаний для гостей Тобольский музей-заповедник.

Квест "Загадочное происшествие в Губернском музее" начнется 1 сентября в 10 часов. Мастер-класс "Школьный звонок" в Доме мастеров - с 10 часов 30 минут. В Гостином дворе пройдет квест "Сибирь торговая".

Участниками мероприятий могут стать учащиеся с 1 по 11 классы, предварительная запись по телефону 8 (3456) 22-37-13.