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Тобольский музей приглашает школьников отметить День знаний квестами и мастер-классами

Общество, 08:12 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Увлекательные квесты, творческие мастер-классы и интеллектуальные игры подготовил в День знаний для гостей Тобольский музей-заповедник.

Квест "Загадочное происшествие в Губернском музее" начнется 1 сентября в 10 часов. Мастер-класс "Школьный звонок" в Доме мастеров - с 10 часов 30 минут. В Гостином дворе пройдет квест "Сибирь торговая".

Участниками мероприятий могут стать учащиеся с 1 по 11 классы, предварительная запись по телефону 8 (3456) 22-37-13.

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# День знаний , музей

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