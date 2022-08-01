Тюменский завод гофротруб разработал инновационную систему водоотведения

Инновационную систему водоотведения, позволяющую избежать подтоплений после обильных дождей и таяния снега, применяют в Тюмени. Она состоит из трех основных элементов: дождеприемника-бордюра, фильтрующего элемента ливневых стоков и дренажного колодца. Устанавливать их можно там, где нет централизованной ливневой канализации – во дворах, на парковках, придомовой территории, на улицах и дорогах общего пользования.

Разработчиком системы является Тюменский завод гофротруб. 25 августа представители компаний-застройщиков, Главного управления строительства региона и журналисты побывали на предприятии и познакомились с производством.

По словам директора Тюменского завода гофротруб Виктора Перекрестова, потребность в продукции предприятия есть везде, где после дождей и во время таяния снега происходят подтопления.

"Лучше центральной системы водоотвода нет, но она дорогостоящая и требует больших строительных работ. Наша система позволяет решить проблему моментально в течение двух дней на месте, где возникла проблема. Сначала ставится дождеприемник в бордюре, далее в зеленую зону отводится трубопровод подальше от дорожного полотна и устанавливаются пластиковые дренажные колодцы. За счет этого мы сразу решаем несколько проблем – сберегаем дорожное полотно, отводим воду от дороги, исключая ее подтопление", - пояснил он.

Виктор Перекрестов добавил, что в отличие от железобетонных колодцев, пластиковые дренажные не засоряются, имеют высокую износостойкость и служат до 50 лет. Помимо этого, дренажные колодцы имеют отверстия по всей плоскости, боковым стенкам и дну, поэтому эффективность водоотведения многократно увеличивается. К преимуществам относят также легкость монтажа и более низкую стоимость.

"Мы делаем дренажные колодцы из полиэтилена низкого давления. Сырье чаще используем вторичное, закупаем его в Екатеринбурге. Оборудование, на котором работаем, разработала наша команда инженеров. Оно запатентовано и не имеет аналогов в России", - добавил директор предприятия.

В Тюмени такую систему водоотведения применяют не первый год. Один из дворов, где она уже смонтирована, находится на ул. Транспортной, 119. По словам заместителя руководителя управы Калининского административного округа Олега Савчука, ранее системы водоотведения на придомовой территории не было. На месте хаотичной стоянки здесь появились обустроенные детская площадка и парковка, а вместе с ними и инновационная система водоотведения.

"Мы строим новые парковки, соответственно воде уходить некуда, ее нужно централизованно направлять. Поэтому создаются условия, чтобы она уходила и дренировала потом в газон. Преимущество такой системы в том, что вода уходит еще в стороны, в грунт. Эта технология применяется не только во дворах, но и на территориях общего пользования", - рассказал он.

Начальник отдела развития строительного комплекса Главного управления строительства Тюменской области Андрей Решетников назвал разработку Тюменского завода гофротруб уникальной и конкурентоспособной.

"Учитывая, что на нашей территории уровень грунтовых вод высокий, считаем, что продукция уникальная, инновационная и конкурентоспособная с другими установками водоотведения. Она сертифицирована, входит в сметные нормативы и может использоваться как на объектах частного характера, так и на объектах, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета", - сказал он.

Любовь Голышева