Двум новым строящимся школам в Тюмени присвоили номера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двум новым строящимся школам в Тюмени присвоили номера. В мкр Ямальский-2 откроют гимназию №4, в мкр Ново-Патрушево - №56, сообщает администрация города.

В школе № 56 будет 1 тыс. 200 мест. Строители планируют сдать здание в эксплуатацию в конце этого года. Открытие намечено на январь 2023 года.

Гимназия № 4 объединит второй корпус гимназии № 49 по ул. Вьюжной, 4 и строящееся школьное здание в мкр Ямальский-2.

В настоящее время два корпуса 49 гимназии, на ул. Вьюжной, 4, и ул. Пархоменко, 60, удалены друг от друга. Здания вновь созданной гимназии № 4 будут располагаться в одном микрорайоне в пешеходной доступности.