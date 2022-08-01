Тюменские ученые-медики оснастят полевую лабораторию на Ямале

ТюмГМУ ТюмГМУ

Делегация российских ученых из Тюменского медуниверситета во главе с ректором вуза Иваном Петровым вернулась из Минска 25 августа. Руководители проекта по внедрению антропоцентрического освещения для жителей Ямала "Свет Арктики" встретились с белорусскими специалистами и посетили производственные площадки светотехнической компании.

По информации пресс-службы вуза, международный научно-производственный коллектив разрабатывает систему "Умного освещения" для жителей Крайнего Севера. На сегодняшний созданы два демонстрационных офиса, оснащенных световым биодинамическим оборудованием. Внедрение персонализированного программного обеспечения систем "умного света" позволит улучшить состояние здоровья населения, проживающего в субарктическом регионе России. Сейчас задача команды разработчиков - создание опытного образца полевой лаборатории в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа, где будут установлены осветительные системы. Оснастить эту лабораторию помогут минские специалисты.

"Наши белорусские партнеры имеют богатый опыт в производстве установок "Умного освещения", но они это делали без учета данных научных исследований. Теперь они смонтируют световые конструкции для ямальцев, но настройка программного обеспечения будет индивидуальная, персонализированная, основанная на данных научных исследований, полученных в нашей молекулярно-генетической лаборатории", - рассказал Иван Петров.

Сейчас ученые Тюменского ГМУ проводят мониторинг суточной динамики физиологических параметров участников проекта, проживающих на Ямале с учетом цикла сна-бодрствования и показателей здоровья. Когнитивные показатели измеряются количественно с помощью актиметров (носимых и дистанционных гаджетов). Важнейшим изучаемым параметром является гормон сна мелатонин, который оказывает существенное влияние на работу организма: снижает выработку цитокинов, вызывающих воспаление, является антиоксидантом и даже влияет на тяжесть течения заболевания COVID-19. Результаты исследования станут основой для разработки персонализированных систем "умного освещения" в домах и офисах северян. Создание индивидуальных световых условий повысит качество жизни, сна и увеличить работоспособность человека.

Научно-исследовательский проект "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, качества сна и работоспособности "Свет Арктики"" стартовал на площадке Западно-Сибирского НОЦ в 2021 году. Проект реализуется Тюменским ГМУ в рамках программы "Приоритет 2030" и на средства мегагранта правительства Тюменской области.

К работе подключены ученые и производственные партнеры из России, Швейцарии и Белорусии.