Поправки в закон "Об оружии" вступили в силу

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Изменения в законодательство об оружии вступают в силу с 25 августа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Изменения направлены на развитие оружейной отрасли в РФ и поддержку отечественных производителей гражданского оружия.

Нововведения также уточняют отдельные вопросы владения гражданами Российской Федерации гражданским огнестрельным длинноствольным оружием.

Так, Федеральным законом вводится новая процедура – техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов.

Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию.

Кроме того, законодательно закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, который будут вправе осуществлять юридические лица, имеющие на это лицензию.

Передачу такого оружия для ремонта Федеральным законом предусматривается осуществлять на основании выданного Росгвардией или ее территориальным органом направления.

Также закрепляется так называемое "прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием" для приобретения охотничьего нарезного оружия.

Ранее был предусмотрен непрерывный стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием, но принятый закон устанавливает, что такое оружие можно будет приобретать в течение года со дня истечения срока действия разрешения.