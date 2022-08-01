Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров в Югре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запах гари пришел в Тюмень от лесных пожаров, действующих в ХМАО-Югре. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали 26 августа в региональном департаменте лесного комплекса.

Отметим, что по данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 25 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировано 32 пожара на землях лесного фонда.

Специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воздуха в двух точках. В Тобольске - на содержание углерода оксида, в с. Армизонское - по показателям оксид углерода. По данным исследования, содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации.

Николай Ступников