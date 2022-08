Арт-объекты трех художников появились у "Конторы пароходства" в Тюмени

Работы тюменских художников Алены Козиол и Вани Octobit и скульптора из Воронежа Ивана Горшкова появились в районе мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) в Тюмени. Арт-объекты созданы в пятом сезоне проекта паблик-арта "Морфология улиц", рассказала ИА "Тюменская линия" менеджер фестиваля Анастасия Ларенко.

В растениях, высаженных у здания мультицентра, размещены работы Алены Козиол под названием FlOS MUNITUM, что переводится с латыни как "Цветок защищенный".

"Алена убеждена, что искусство лечит, и ей очень важно было показать, как искусство реально помогает городу. Она создала цветок-оберег — он будто в форме ингалятора. Это метафора того, что искусство для художника и для зрителя — глоток свежего воздуха", — поделилась Анастасия Ларенко.

Арт-объект создан из пластика, полимерной глины, стекла, блесток и краски. Цветы покрыты люминесцентной краской, в темное время суток они светятся.

Два объекта разместили на здании "Конторы пароходства". Один из них — спот от стикер-артиста Вани Octobit.

"Это специальное место, куда можно прийти и наклеить свои стикеры, чтобы не загрязнялась визуальная городская среда. Работа называется "Hello my name is...". Если знаете, раньше райтеры вместо того, чтобы идти в типографию и печатать свои стикеры, покупали такие наклейки, оставляли свой тег и расклеивали по городу", — рассказала Анастасия.

Такие споты можно найти на здании МТЦ "Космос" и в арт-пространстве "Гаражи".

Третья работа — художника и скульптора из Воронежа Ивана Горшкова — размещена на крыше "Конторы пароходства". Иван сделал работу в коллаборации с Евой Морозовой, создательницей комиксов "ШКЯ".

"Работа называется "Замешательство". Это персонаж, который находится в очень удивленном, нервном изумлении. Он в модных одежках, кажется, что он стильный, но одежки его грязные, помятые, что указывает на состояние замешательства", — отметила Анастасия Ларенко.

