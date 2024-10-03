В Тюмени ищут водителя, который сбил пешехода и уехал с места аварии
Происшествия, 21:45 02 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии, ищут в Тюмени.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла вечером 2 октября на 7-м км автодороги Обход города в районе ЖК "Плеханово". Погиб 43-летний мужчина.
“По предварительным данным, скрывшийся с места ДТП автомобиль ехал со стороны Московского тракта в сторону улицы Ямской”, – добавили в ГАИ.
Очевидцев ДТП, водителей, имеющих видеозаписи происшествия, просят обратиться в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области по адресу: ул. Одесская, 16. Также можно позвонить по телефонам: 291-210, 291-499, 291-488, либо 112.