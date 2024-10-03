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В Тюмени ищут водителя, который сбил пешехода и уехал с места аварии

Происшествия, 21:45 02 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии, ищут в Тюмени.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла вечером 2 октября на 7-м км автодороги Обход города в районе ЖК "Плеханово". Погиб 43-летний мужчина.

“По предварительным данным, скрывшийся с места ДТП автомобиль ехал со стороны Московского тракта в сторону улицы Ямской”, – добавили в ГАИ.

Очевидцев ДТП, водителей, имеющих видеозаписи происшествия, просят обратиться в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области по адресу: ул. Одесская, 16. Также можно позвонить по телефонам: 291-210, 291-499, 291-488, либо 112.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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