Артем Жога назначен полномочным представителем президента в УФО

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Артем Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Указ подписал глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Артем Жога – участник боевых действий на территории Донбасса с 2014 года. После гибели сына, Героя России Владимира Жоги, возглавил батальон "Спарта".

В сентябре 2023 года был избран в Народный Совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина во время избирательной кампании.

Является участником первого потока образовательной программы "Время героев". Герой ДНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Мужества.