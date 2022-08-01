  • 26 августа 202226.08.2022пятница
  • USD59,7699
    EUR59,5983
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске проведут своп школьных вещей

Общество, 11:39 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьный своп пройдет в Аптекарском саде возле мультицентра "Моя территория" 26 августа с 16 до 19 часов. Можно принести и обменять школьную форму, спортивную одежду, рюкзаки, учебные принадлежности и многое другое.

Все вещи должны быть в хорошем состоянии, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор, председатель некоммерческой экологической организации "Чистый путь", председатель совета по экологии Тобольска при общественной палате Екатерина Кугаевская.

"Ранее уже проходили такие мероприятия, но меняли книги, аксессуары, одежду. Практически все люди разбирали. В июне одно из событий посетил наш глава города Максим Афанасьев. Он поддержал идею, сказав, что нужно делать такие ярмарки регулярно. После этого мы стараемся проводить свопы чаще, тем более нам самим нравится такой свободный и легкий формат", - поделилась тоболячка.

Вещи, которые останутся после свопа, организаторы отдадут в Гуманитарный склад. Это центр сбора и выдачи помощи для многодетных семей, матерей-одиночек и всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Подробнее в группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аптекарский сад , Тобольск , ученики , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 26.08.2022В Тобольске проведут своп школьных вещей
11:16 26.08.2022В Тюмени в выходные ожидается 26 градусов тепла
11:05 26.08.2022Тюменские ученые-медики оснастят полевую лабораторию на Ямале
10:52 26.08.2022 В Тюменской области ФСБ объявило официальное предостережение подростку с идеологией "Колумбайна"*