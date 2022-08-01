В Тобольске проведут своп школьных вещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьный своп пройдет в Аптекарском саде возле мультицентра "Моя территория" 26 августа с 16 до 19 часов. Можно принести и обменять школьную форму, спортивную одежду, рюкзаки, учебные принадлежности и многое другое.

Все вещи должны быть в хорошем состоянии, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор, председатель некоммерческой экологической организации "Чистый путь", председатель совета по экологии Тобольска при общественной палате Екатерина Кугаевская.

"Ранее уже проходили такие мероприятия, но меняли книги, аксессуары, одежду. Практически все люди разбирали. В июне одно из событий посетил наш глава города Максим Афанасьев. Он поддержал идею, сказав, что нужно делать такие ярмарки регулярно. После этого мы стараемся проводить свопы чаще, тем более нам самим нравится такой свободный и легкий формат", - поделилась тоболячка.

Вещи, которые останутся после свопа, организаторы отдадут в Гуманитарный склад. Это центр сбора и выдачи помощи для многодетных семей, матерей-одиночек и всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Подробнее в группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова