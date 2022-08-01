В Тюменской области ФСБ объявило официальное предостережение подростку с идеологией "Колумбайна"*

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области несовершеннолетний учащийся одного из колледжей намеревался оправдывать и распространять идеологию запрещенного в РФ террористического движения "Скулшутинг/Колумбайн", сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Информацию о нем сотрудники РУФСБ России по Тюменской области получили в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Действиями указанного лица были созданы условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма)", - отмечается в сообщении.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом "г. 2" статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности", для предупреждения совершения преступления, данному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Объявление официального предостережения о недопустимости действий по созданию условий для совершения преступлений является мерой профилактики, применяемой органами ФСБ России при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Специалисты отмечают, что движение "Колумбайн"* – другое название "Скулшутинг"* – признано террористическим, его деятельность запрещена в России. Это движение названо в честь американской школы, в которой в апреле 1999 года произошло массовое убийство учеников, при нападении погибли 13 человек и еще 23 были ранены. "За организацию "Колумбайна"* или участие в нем можно будет получить серьезное наказание, вплоть до пожизненного срока", - заявил эксперт.

* Запрещенная в России террористическая организация.