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Режим ограничения полетов в южные аэропорты России продлен до 4 сентября

Общество, 13:21 26 августа 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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