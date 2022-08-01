Тюменцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Атмосфера"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации объявлен Всероссийский конкурс "Атмосфера" на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации.

Проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках могут лица моложе 35 лет - студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, педагоги.

Конкурс проводится по четырем номинациям. "Цифровая волна" - работы, содержащие программное обеспечение, предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов. Программное обеспечение должно быть создано с использованием современных информационных технологий. Работы, которые являются демонстрационными, информационными сообщениями либо результатами реферативной работы, к участию в конкурсе по данной номинации не допускаются.

"Творческий циклон" - конкурсные работы, представленные только в формате видео общей продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд, с приложением режиссерского или литературного сценария. Видеоролики должны иметь информационно - разъяснительную направленность, способствовать популяризации институтов выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры участников избирательного процесса (процесса по подготовке и проведению референдума), а также побуждать к участию в выборах, референдуме. Вместе с конкурсной работой могут быть представлены документы, свидетельствующие о ее апробации.

"Научный фронт" - научно-исследовательские работы по вопросам избирательного права, избирательного процесса и референдума.

"Методстанция" - обучающие материалы для организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса, учебно - методические материалы по тематике выборов и референдумов (пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач, учебно-методические комплексы и другие), направленные на сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования.

Избирательная комиссия Тюменской области принимает работы до 15 ноября 2022 года включительно.