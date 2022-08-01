Тюменцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Атмосфера"
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации объявлен Всероссийский конкурс "Атмосфера" на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации.
Проявить себя в научных исследованиях и прикладных разработках могут лица моложе 35 лет - студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, педагоги.
Конкурс проводится по четырем номинациям. "Цифровая волна" - работы, содержащие программное обеспечение, предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов. Программное обеспечение должно быть создано с использованием современных информационных технологий. Работы, которые являются демонстрационными, информационными сообщениями либо результатами реферативной работы, к участию в конкурсе по данной номинации не допускаются.
"Творческий циклон" - конкурсные работы, представленные только в формате видео общей продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд, с приложением режиссерского или литературного сценария. Видеоролики должны иметь информационно - разъяснительную направленность, способствовать популяризации институтов выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры участников избирательного процесса (процесса по подготовке и проведению референдума), а также побуждать к участию в выборах, референдуме. Вместе с конкурсной работой могут быть представлены документы, свидетельствующие о ее апробации.
"Научный фронт" - научно-исследовательские работы по вопросам избирательного права, избирательного процесса и референдума.
"Методстанция" - обучающие материалы для организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса, учебно - методические материалы по тематике выборов и референдумов (пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач, учебно-методические комплексы и другие), направленные на сопровождение образовательных программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Избирательная комиссия Тюменской области принимает работы до 15 ноября 2022 года включительно.