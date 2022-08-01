Смена олимпиадников со всей Тюменской области стартовала в "Ребячьей республике"

| Фото: vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Более 300 учеников Физико-математической школы Тюменской области из Тюмени и 50 - из районов участвуют в смене "Стартовая школа" на базе центра "Ребячья республика", которая стартовала 25 августа. Ребят ждет введение и подготовка к олимпиадам по математике и другим предметам. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в школе.

"Скоро стартует Всероссийская олимпиада школьников и для активного включения ребят в это движение из школ, которые расположены в районах области, мы предусмотрели модуль по математике. Для учеников ФМШ – плюс еще физика, химия и биология. Также ученики смогут подготовиться и к новому учебному году под наставничеством ведущих педагогов региона", - говорят организаторы смены.

Школьники пробудут в "Ребячьей республике" до 1 сентября, здесь и встретят День знаний.

Оксана Корнеенкова