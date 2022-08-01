  • 28 августа 202228.08.2022воскресенье
  • USD60,0924
    EUR59,8784
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Смена олимпиадников со всей Тюменской области стартовала в "Ребячьей республике"

Общество, 16:03 28 августа 2022

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Более 300 учеников Физико-математической школы Тюменской области из Тюмени и 50 - из районов участвуют в смене "Стартовая школа" на базе центра "Ребячья республика", которая стартовала 25 августа. Ребят ждет введение и подготовка к олимпиадам по математике и другим предметам. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в школе.

"Скоро стартует Всероссийская олимпиада школьников и для активного включения ребят в это движение из школ, которые расположены в районах области, мы предусмотрели модуль по математике. Для учеников ФМШ – плюс еще физика, химия и биология. Также ученики смогут подготовиться и к новому учебному году под наставничеством ведущих педагогов региона", - говорят организаторы смены.

Школьники пробудут в "Ребячьей республике" до 1 сентября, здесь и встретят День знаний.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиады , смена , Физико-математическая школа Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:52 28.08.2022Тюменские аграрии завершают обмолот озимых
17:41 28.08.2022Тюменцам расскажут, как преодолевать барьеры в общении
16:42 28.08.2022Тюменских танцоров приглашают на фестиваль хореографических спектаклей SOMA
16:03 28.08.2022Смена олимпиадников со всей Тюменской области стартовала в "Ребячьей республике"