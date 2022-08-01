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Снятую в регионе короткометражку покажут на площади 400-летия Тюмени 27 августа

Общество, 11:12 27 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В День российского кино, 27 августа, на площади 400-летия Тюмени покажут короткометражные фильмы тюменских авторов.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, одна из картин — короткометражка "Поезд на север". В этот же день стартуют съемки ее полнометражной версии — "Вахтовый метод".

По словам создателей фильма, это комедия о семейных ценностях, снятая в Тюменской области. 72% съемочной команды — тюменцы.

"Когда кино снимают всем регионом — это для меня региональное кино. Когда вы показываете локальную идентичность, которую важно заявить на федеральную повестку. Если команда сделает правильный маркетинг и об этом узнает вся страна — это апогей регионального кино. И это наша амбиция", - рассказала директор центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских.

Напомним, что кинотеатр под открытым небом начинает работу в 18 часов.

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