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В селе Ерошово освободили доступ к колодцу, которым пользовалась семья автора Конька-Горбунка

Общество, 12:48 27 августа 2022

Ишимский музейный комплекс имени Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс имени Ершова

Жители с. Ершово, в котором родился автор Конька-Горбунка, провели особенный субботник. Общими усилиями сельчане расчистили берег р. Карасульки и освободили доступ к старинному колодцу, которым пользовалась когда-то семья Петра Ершова.

Точное место расположения колодца установлено по воспоминаниям старожила села, 82-летнего Александра Блюдина, бывшего учителя математики и физкультуры в местной школе. Буквально после первых же ударов лопаты из-под земли забил ключ родниковой воды.

Как сообщает Ишимский музейный комплекс имени Ершова, теперь можно надеяться, что в селе появится еще одно привлекательное для туристов место. Пока их три: "Комиссариатский дом", этномузей "Дом Иванушки Петровича Д." и воссозданная на месте разрушенной в советское время церковь Петра Столпника.

Ишимский музейный комплекс имени Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс имени Ершова

Жители села собрали средства, в ближайшее время колодец будет благоустроен, а в 2023 году, возможно, и освящен.

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# Ершово , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Петр Ершов

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