Жителя Викулово задержали с наркотиком в Ишиме

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемый в попытке приобретения наркотиков задержан сотрудниками полиции в Ишиме, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники патрульно-постовой на одной из улиц города заметили ищущего что-то мужчину. При виде полицейских он занервничал, это стало причиной досмотра.

В присутствии понятых инспекторы обнаружили и изъяли у 41-летнего жителя с. Викулово сверток со светлым порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон весом 0,75 гр. Ранее судимый мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления через Интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное приобретение наркотических средств". Максимальное наказание согласно санкции статьи – лишение свободы на срок до трех лет.