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В Голышманово открылось новое молодежное пространство

Общество, 09:36 28 августа 2022

Голышманово: телевидение и радио во ВКонтакте | Фото: Голышманово: телевидение и радио во ВКонтакте

Новое молодежное пространство "ПростоГолышманово" для детей и подростков открыли в п. Голышманово. Центр будет работать по вечерам пятницы, субботы и воскресенья.

Подростки смогут посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры, поучаствовать в квизах и квестах, послушать музыку, посидеть в интернете. Также здесь научат обрабатывать фотографии, снимать и монтировать видео.

Место отдыха для молодежи появилось по инициативе активистов Голышмановского центра культуры и досуга. При поддержке благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" они представили проект на конкурсе грантов губернатора Тюменской области и вошли в число победителей, получив 424 тыс. рублей на реализацию инициативы. На эти средства отремонтировали один из залов КДЦ "Родина", а также закуплена мебель.

Проект будет работать до февраля 2023 года, но организаторы планируют продолжить работу и после его завершения, сообщает tmn.aif.ru.

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# Голышманово , молодежное пространство , молодежь

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