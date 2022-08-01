Тюменские лучники сняли документальный фильм о пользе спорта
| Фото: из сообщества "Федерация лучного боя" во ВКонтакте (архив)
Документальный фильм о пользе спорта "Точка опоры" сняли участники тюменского лучного клуба "Пульс". Премьера ленты состоялась 26 августа, пишет "Тюменская область сегодня".
Лента раскрывает тему негативного влияния социального дистанцирования во время пандемии и перехода на удаленку. Герои фильма — участники лучного клуба "Пульс", которые столкнулись с подобными проблемами и нашли решение с помощью тренировок и спортивного комьюнити.
Проект победил в грантовом конкурсе "Моя идея". На его реализацию выделили 148 тыс. рублей.