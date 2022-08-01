Тюменских танцоров приглашают на фестиваль хореографических спектаклей SOMA

| Фото: сообщество "SOMA | фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте | Фото: сообщество "SOMA | фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте

Хореографические коллективы и танцоры могут проявить себя на фестивале SOMA в Тюмени, который пройдет в МТЦ "Космос" в Тюмени с 27 по 30 октября. Прием заявок продлится до 2 октября, сообщает организаторы.

Заявки может подать любой хореографический коллектив или соло-исполнитель, у которого в репертуаре есть постановка от 10 минут до 80 минут. Предусмотрено три номинации: kids-перформанс (дети с 9 до 16 лет), young-перфоманс (с 16 лет) и PRO.

Зрители бесплатно на протяжении четырех дней смогут смотреть хореографические спектакли, прокачать себя, посетить мастер-классы, послушать открытое обсуждение, услышать мнения экспертов.