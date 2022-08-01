Тюменские аграрии завершают обмолот озимых

| Фото: администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

84% озимых культур от нужного объема убрано в Тюменской области на 24 августа. Всего обмолочено яровых культур 94,7 тыс. га из 711,1 тыс. га.

Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса "Тюменской области сегодня", валовый сбор зерна составил 263,8 тыс. тонн.

В тройке лидеров по обмолоту зерна верхнюю строчку занимает Упоровский район с 23%. Серебро – 19% – у Исетских и Казанских земледельцев.В последнем идет уборка ячменя, овса. Полностью завершена уборка гороха. Сейчас он обмолочен на 67% от необходимых показателей.

Аграрии Казанского района заняты, кроме уборки, заготовкой кормов для нужд животноводства. Так, скоту запасли 6,9 тыс. тонн сена и 19,4 тыс. тонн сенажа.

Казанские земледельцы уже заботятся об урожае 2023 года: под эти нужды засыпано 2,5 тыс. тонн семян. Проведена основная осенняя обработка пашни на площади 4 тыс. 500 га.

Добавим, тюменские аграрии ведут уборку картофеля и овощей открытого грунта. В частности, убрано 11,1 тыс. тонн второго хлеба и 5,6 тыс. тонн свеклы, лука, капусты, моркови.