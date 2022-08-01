Тюменская студентка поучаствует в гастрольном туре победителей фестиваля Российская студвесна

| Фото: vk.com/studvesnarsm | Фото: vk.com/studvesnarsm

Студентка Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова примет участие в гастрольном туре победителей фестиваля "Российская студенческая весна", который стартует 1 сентября. Тюменка - лауреат первой степени вокального направления фестиваля с авторской песней "КПЗК".

150 призеров юбилейного фестиваля представят шоу-программу в пяти крупных городах Сибирского федерального округа России, пишет Мегатюмень. Артисты совместно с режиссерско-постановочной группой впервые представят новое концертное шоу 1 сентября в 11:00 в Томске, где пройдет официальное открытие. Затем студенты отправятся в Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Финальное выступление пройдет 14 сентября в Иркутске.

Участники тура покажут номера семи творческих направлений: театрального, танцевального, инструментального, вокального, журналистики, видео и моды.