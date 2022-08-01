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Тюменцы оплачивают на дому с помощью почтальонов каждый пятый платеж

Общество, 20:28 28 августа 2022

Почта России | Фото: Почта России

Порядка 360 тыс. платежей за коммунальные и иные услуги приняли почтальоны на дому от тюменцев в 2022 году. Это пятая часть от всех платежей, принимаемых в почтовых отделениях, сообщили в УФПС Тюменской области.

Сейчас около 400 почтальонов в области имеют смартфоны со специальным мобильным приложением для приема платежей и контрольно-кассовые машины для печати фискальных чеков. Мобильный кассовый терминал позволяет в режиме онлайн зачислять платеж на центральный сервер, откуда он переводится сразу на счет контрагента.

Ежегодно объем предоставляемых почтальонами услуг растет. Сейчас они имеют возможность на дому принимать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, налоги, госпошлины, оплату за связь, интернет, а также оплату услуг страхования.

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# платежи , почта , почтальоны

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