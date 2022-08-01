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Центр правительственной связи Тюменской области отметил 75-летие

Общество, 12:51 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

75-летие со дня образования отметил Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Тюменской области. Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате, состоялось в Тюменском драматическом театре 26 августа.

За эти годы подразделение прошло большой путь от отделения правительственной связи до Центра специальной связи и информации ФСО России в Тюменской области. Коллектив с праздником поздравил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он отметил важность и значимость их работы для страны, правительства и граждан.

"Через вас организуется вся специальная связь, вы предоставляете ценную информацию. Отдельное спасибо ветеранам за то, что сохранили традиции, которые нынешнее поколение приумножает", - обратился он к участникам торжественного мероприятия.

Начальник Центра Валерий Шомахов также высказал особые слова благодарности ветеранам службы и поблагодарил за созданный ими фундамент.

"Вы передали коллективу свои умения и знания, а мы сегодня осваиваем новые технологии, предоставляем все виды связи и востребованную аналитическую информацию. Все благодаря вам, ветеранам, тем, кто эту службу создавал", - сказал Валерий Шомахов.

За безупречную службу поблагодарил специалистов и заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

"Надеемся, вы и дальше будете страховать, давать надежные инструменты обеспечения безопасности всем уровням и ветвям власти в Российской Федерации. Ведь без них в экстремальных ситуациях не обойтись", - подчеркнул замгубернатора.

Участниками торжественного мероприятия также стали депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, глава Тюмени Руслан Кухарук, представители органов государственной власти и местного самоуправления региона.

Начальнику центра Валерию Шомахову вручили приветственные адреса полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Тюменской области Александра Моора, и.о. председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова.

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Центр специальной связи и информации является подразделением Федеральной службы охраны Российской Федерации и реализует функции по организации специальной связи на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Любовь Голышева

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# Валерий Шомахов , Дмитрий Кузьменко , Павел Белявский , связь

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