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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Российским учителям и школьникам рекомендуют носить маски

Общество, 12:04 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Носить медицинские маски в школах с началом учебного года рекомендовал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Как сообщает ТАСС, эксперт также рекомендует при возможности работать удаленно.

По его словам, возвращение россиян из отпусков и начало учебного года не окажет сильного влияния на пандемию коронавируса. Он отметил, что эти варианты "омикрона" уже охватывают весь мир и никто уже ничего нового не привезет.

"Конечно, маски нужны. Дистанцирование, мытье рук, работа, по возможности, удаленно, если это не навредит производству. Нужно всячески уменьшать контакты между людьми. В транспорте, например, это невозможно, хорошо бы, чтобы там люди носили маски. С началом учебного года в образовательных учреждениях я бы рекомендовал носить маски", - рассказал Анатолий Альтштейн.

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# коронавирус , маски , школы

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