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140 активистов "Трудового лета" наградят в Ишиме

Общество, 16:56 29 августа 2022

Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

Закрытие городского фестиваля "Трудовое лето-2022" пройдет 30 августа в городском парке Ишима. 140 самым активным участникам программы вручат благодарственные письма и памятные призы. Всего же на благо города трудились 766 ишимских подростков, 80 – из группы особого внимания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор ишимского молодежного центра развития Сергей Рябов.

Ребята работали делопроизводителями, помощниками библиотекаря и рабочего. Трудились в разных отрядах: при школах, в отряде главы города, при совете ветеранов, через ТОСы по месту проживания, в социальных центрах "Забота" и "Согласие", библиотеках города, в центре развития и центре занятости населения.

"Все подростки без исключения справились со своими обязанностями и с поставленными задачами. Каждому выплачена заработная плата, сумма которой зависела от периода и места работы, а также от фактически проработанного времени", - пояснил Сергей Рябов.

Программа работает уже много лет, за это время разгильдяев замечено не было, все трудились на совесть, добавил руководитель.

Помимо активистов, отметят и всех бригадиров трудовых отрядов.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , трудовое лето

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