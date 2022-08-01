Тюменские летчики помогают в тушении лесных пожаров в Рязанской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Двое летчиков-наблюдателей Тюменской авиабазы направлены в Рязанскую область, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Алексей Комаев и Тимур Шамсутдинов в настоящее время находятся в аэропорту Жуковский, откуда вылетают на тушение лесных пожаров самолеты-танкеры.

Отметим, что в Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. Всего в рамках оказания помощи задействован 221 работник от разных регионов России.