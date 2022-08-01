  • 29 августа 202229.08.2022понедельник
  • USD60,0924
    EUR59,8784
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские летчики помогают в тушении лесных пожаров в Рязанской области

Общество, 16:34 29 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Двое летчиков-наблюдателей Тюменской авиабазы направлены в Рязанскую область, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Алексей Комаев и Тимур Шамсутдинов в настоящее время находятся в аэропорту Жуковский, откуда вылетают на тушение лесных пожаров самолеты-танкеры.

Отметим, что в Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. Всего в рамках оказания помощи задействован 221 работник от разных регионов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 29.08.2022В Голышмановском городском округе после капремонта открылся ФАП
18:23 29.08.2022Ограничение движения на улице Паровозной в Тюмени продлили до 9 сентября
18:10 29.08.2022Педагог-психолог и 20 учителей Тюменской области заявили о готовности работать в Краснодоне
17:58 29.08.202230 августа - события дня