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Ограничение движения на улице Паровозной в Тюмени продлили до 9 сентября

Общество, 18:23 29 августа 2022

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

До 9 сентября продлено ограничение движения транспорта на улице Паровозной в Тюмени. Автомобильная дорога закрыта на участке между домами № 9 и № 34, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные неудобства связаны с ремонтом тепловой сети. Участок здесь закрыт для транспорта с 15 августа.

Тюменских автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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