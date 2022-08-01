Юные тюменцы могут побороться за победу в конкурсе волонтерских практик

| Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона

Поучаствовать во всероссийском конкурсе лучших практик в сфере добровольчества "Технология добра" предлагают школьникам из Тюменской области. Заявки на участие принимаются до 11 сентября.

Как отметили в региональном отделении Российского движения школьников, представить свой волонтерский проект могут ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Они должны входить в состав добровольческих отрядов на базе школ или организаций дополнительного образования.

"Конкурс пройдет по нескольким номинациям. Мы оценим практики, направленные на заботу о животных, на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым одиноким людям, на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще одна номинация посвящена созданию эффективной системы развития добровольчества в учреждениях образования", - рассказали организаторы.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф и подробно рассказать о добровольческой практике, которую реализует отряд. С 12 по 26 сентября конкурсные работы оценит жюри, затем состоится онлайн-защита проектов и финал. Итоги конкурса станут известны в октябре.

Любовь Голышева