В Тобольске полиция возьмет под охрану четыре избирательных участка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре избирательных участка Тобольска сотрудники полиции возьмут под охрану с 8 по 11 сентября. Также будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

Об этом рассказал врио начальника МО МВД России "Тобольский" Денис Долгих во время заседания по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности на период выборной кампании.

Все избирательные участки Тобольска оборудованы стационарными металлодетекторами, видеонаблюдением. Совместно с представителями МЧС России по Тюменской области, Росгвардии проводятся обследования мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений.

По словам Дениса Долгих, в период подготовки и проведения выборов внимание управляющих компаний необходимо обратить на распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах.

В день выдачи бюллетеней специалисты проведут обследование избирательных участков на предмет обнаружения взрывчатых веществ, сообщает городская администрация.

Напомним, в Тобольске пройдут довыборы депутатов Тобольской городской думы VII созыва по одномандатным округам №12, №23.