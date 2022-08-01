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Клад, найденный в Тюмени в 1960 году, демонстрируют в усадьбе Колокольниковых

Общество, 16:55 31 августа 2022

музей «Усадьба Колокольниковых" ВКонтакте | Фото: музей «Усадьба Колокольниковых" ВКонтакте

200 предметов представлено на выставке "Клады Тюмени" в музее "Усадьба Колокольниковых". Их нашли в областном центре на территории детского сада № 1 в 1960 году, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Клад состоял из кухонной утвари, столовой посуды, предметов декоративно-прикладного искусства - более 200 вещей. На некоторых из них стояли дарственные надписи, позволившие определить имя владельца, – доктора В. Д. Петрова.

Увидеть посылку из прошлого может любой желающий. Выставка работает по адресу: ул. Республики, 18. Посетить экспозицию можно в любой день с 11 до 20 часов. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

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# музей-усадьба Колокольниковых

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