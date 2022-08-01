В Тюмени начали цвести снежноягодник и рябина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снежноягодник и рябина начали цвести в Тюмени второй раз за сезон в конце августа. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в последний месяц лета, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в институте биологии ТюмГУ.

Цветущий куст снежноягодника заметили в микрорайоне Заречном, рябины - в Восточном.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Это нормальная физиологическая реакция на создавшиеся условия. Да, это не совсем естественное состояние. Многолетники уже начали подготовку к зимнему сезону, все физиологические процессы у них запущены. Тут случилось небольшое отклонение из-за тепла, но все же это нормальная реакция растений на условия среды и ничего сверхъестественного в этом нет. Также ничего плохого с ними не случится, когда начнутся холода", - добавили сотрудники вуза.

Виктория Макарова