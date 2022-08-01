Веточка туи поможет превратить первосентябрьский букет в "долгожителя"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Живые цветы - непременный атрибут Дня знаний. Чтобы букет дольше простоял, важно учитывать свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

При покупке букета Роспотребнадзор советует обратить внимание на стебель - он не должен быть слишком сухим.

Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне также является показателем свежести. Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести.

Лучший способ сохранить живые цветы - не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить в вазу. Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя". Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.