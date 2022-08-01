Тюменский хронобиолог вывел правила оптимальной адаптации к учебе в первую смену

| Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте

Правила адаптации к переходу со второй на первую смену учебы для школьников и студентов вывел хронобиолог Тюменского медуниверситета Денис Губин. В рекомендации он включил утренние и дневные прогулки от получаса на свежем воздухе и отказ от гаджетов хотя бы за полтора часа до сна, сообщает пресс-служба вуза.

"Утром и в обед старайтесь увеличить время пребывания на улице под солнцем. Оптимально не менее часа, но и 30 минут пойдут на пользу. Либо включайте яркий голубой свет - это стимулирует энергетические процессы, увеличивает работоспособность. А вечером за 1,5-2 часа до сна отложите в сторону гаджеты, чтобы избежать воздействия искусственного синего света: он угнетает выработку гормона сна мелатонина. Как вариант можно снизить интенсивность света с экрана и включить опцию фильтрации света голубого спектра", - рассказал хронобиолог.

По его словам, если следовать этим рекомендациям в течение двух недель, то появятся бодрость и хорошее самочувствие. Также автор заявляет, что советы работают безотказно, в том числе и в отношении молодежи до 25 лет – именно в этом возрасте люди любят поспать подольше.

Ученый также является сторонником теории организации занятий с учетом хронотипа. Его аргентинские коллеги провели исследования, которые доказали зависимость успеваемости студентов от хронотипа и смены. Жаворонки преуспевают в первую, а совы – во вторую. Причем такой график положительно сказывается и на состоянии здоровья.