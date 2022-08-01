Тюменские газовики проверяют внутридомовое оборудование

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Особое внимание состоянию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов уделяют специалисты компании АО "Газпром газораспределение Север" при проведении ТО ВДГО в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

"Газ – вещество повышенной опасности. Регулярное техобслуживание необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Кроме того, собственникам необходимо три раза в год проводить проверку дымовых и вентиляционных каналов. Вовремя выявленные нарушения позволят предотвратить возможные происшествия при использовании газа в быту", – отметил главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Эдуард Ярославов.

Газовики призывают абонентов-потребителей природного газа не препятствовать работе специалистов и обеспечить доступ к газовому оборудованию. Ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, установлена федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ. Наличие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей.

В случае отсутствия договора поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа абоненту, даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа. В этих случаях, в соответствии с п. 85 правил пользования газом, для возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить расходы, связанные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа.