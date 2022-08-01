В Ишиме продлили лето фоточелленджем

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

Около 30 коллажей поступило на фоточеллендж "Летние радости", который запустил молодежный центр развития в Ишиме. Работы принимают до 6 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила ведущий специалист по работе с молодежью центра Наталья Канцлер.

Стать его участниками могут ишимцы в возрасте от четырех до 35 лет. Самыми активными традиционно стали школьники и воспитанники детских садов.

"Победителя не будет, главная цель – продлить лето и поделиться самыми яркими впечатлениями от отдыха", - рассказала организатор.

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

Она отметила, что каждому участнику направят электронный сертификат, а авторский коллаж опубликуют в группе центра.

По словам Натальи Канцлер, подобные мероприятия центр проводит ежегодно в конце лета, ведь за отпуск и каникулы у горожан появляется много новых фотографий, которые они с удовольствием присылают.

Кстати, направить свой коллаж с фотографиями на тему "Летние радости!" можно на электронную почту 34551m@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и телефона участника.

По словам специалиста, к коллажу можно написать комментарий о том, как прошло лето, что было интересного и что понравилось больше всего. Это сделает челлендж еще интереснее и поможет молодежи научиться проводить время активно и позитивно.

Инна Кондрашкина