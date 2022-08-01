Тюменская компания помогает отслеживать и анализировать все направления рынка, с которых ушли игроки

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Проект тюменской компании "Поисковая тендерная ERP-система "EwA zakupki" помогает отслеживать и анализировать все направления рынка, с которых ушли игроки. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" рассказал директор консалтинговой компании "ЕА ТЕНДЕР" Алексей Батурин.

"Например, на базе нашей платформы ребята из Сургута запустили производство резиновых расходных материалов для нефтепромыслового производства, – пояснил он. – Это та сфера, из которой из-за санкций ушло большое количество предприятий, огромный объем брендов. Ребята в Сургуте проанализировали рынок, нашли и привлекли инвестиции в размере 40 млн рублей, провели лабораторные исследования, запатентовали продукт и запустили производство".

Поисковая тендерная ERP-система "EwA zakupki", разработанная специалистами компании "ЕА ТЕНДЕР", включает в себя несколько функций, необходимых бизнесу по тендерным продажам. Предприниматель, даже если он начинающий, может вести бизнес в этой сфере практически без вложений. Ему не нужно искать клиентов, анализировать рынок, создавать сайты и т.п. В системе госзакупок он сразу же может найти запросы от заказчиков и попробовать поучаствовать в разных сферах.

"В нашем активе более 150 клиентов, для которых мы за все время работы выиграли тендеров на общую сумму более 1,5 млрд рублей, - сообщил Алексей Батурин. - Сегодня на нашей платформе собрано больше 50 электронных площадок – государственных и коммерческих. Всего их по разным подсчетам – около 300. В ближайшей перспективе мы рассчитываем собрать все площадки на нашей платформе. На что, собственно и пойдут привлеченные средства".

Проект ООО "EA TEHДЕР" "Поисковая тендерная ERP-система "EwA zakupki" стал победителем INNOWEEK 2.0 в номинации E-commerce —электронная торговля или электронная коммерция — объединяет все площадки и сервисы, где оплата происходит онлайн. INNOWEEK — это ежегодная площадка, на которой встречаются инновационные стартапы, венчурные инвесторы и компании-лидеры отрасли.

Борис Олейник