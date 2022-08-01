Памятник труженикам тыла в Тюмени отремонтируют к декабрю

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Реконструкция монумента труженикам тыла Великой Отечественной войны началась в одноименном сквере в районе ул. 30 лет Победы. Специалисты приступили к демонтажу табличек, мемориальной стены и постамента, сообщает администрация Тюмени.

"Предстоит заменить фундамент, усилить несущую конструкции памятника. К декабрю монумент обретет прежний вид", - рассказал директор службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Иван Богданов. Дефекты были выявлены при обследовании два года назад.

Строители должны выполнить ювелирную работу: восстановить композицию из гранитных блоков в прежнем виде и вернуть ей бронзовые таблички. Работа тяжелая, каждый камень весит от 150 до 200 кг.