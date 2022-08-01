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Поездку по России могут выиграть школьники Тюменской области на шоу "Есть ответ!"

Общество, 18:47 30 августа 2022

t.me/tyumen_time72 | Фото: t.me/tyumen_time72

Интеллектуальная игра для школьников "Есть ответ!" стартует на телеканале "Тюменское время" 3 сентября в 11 час. Команды отвечают на вопросы ведущего в формате квиза и зарабатывают игровые очки. Победитель кроме кубка игры получает туристическую поездку по России, сообщает телеканал.

Зрители тоже не останутся без призов - самые внимательные болельщики смогут ответить на вопросы и также получить ценные подарки.

Игра "Есть ответ!" будет выходить еженедельно по субботам на телеканале "Тюменское время" - 21 кнопка кабельного телевидения.

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