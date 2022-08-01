В Тюменской области пресекли нелегальный вывоз трех тонн лесоматериала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нелегальный вывоз 3 тонн лесоматериалов выявила мобильная группа Тюменской таможни в автомобильном пункте пропуска на российско-казахстанской границе. Нарушитель пытался вывезти деревянные доски стоимостью более 80 тысяч рублей без обязательного декларирования. Товар следовал из Новосибирска в Таджикистан, сообщает таможня.

"Согласно представленным документам в транспортном средстве перевозятся пластмассовые стаканы, однако в ходе таможенного контроля среди посуды обнаружено более 5 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Владелец товара не представил документы, подтверждающие декларирование товара, таможенные платежи не уплачены",- пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Сотрудники таможни изъяли нелегальную партию благодаря взаимодействию с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По факту недекларирования вывозимых лесоматериалов возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Нарушителю грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товаров.